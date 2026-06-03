Фенове на Славия: Кой ще заведе детето си при рушащ бетон, без нормален достъп до храна, вода и чиста тоалетна?

Фенове на Славия написаха отговор до клубния бос Венцеслав Стефанов, който по-рано призова привържениците на "белите" да видят снимката, на която легендарният футболист Александър Шаламанов реди чимове на стадиона в квартал "Овча купел". Бизнесменът заяви, че от новия сезон на съоръжението ще бъде засилено видеонаблюдението.

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Публикуваме написаното от запалянковците без редакторска намеса:



"Десетилетия едно ръководство унищожава нашия клуб и славистките ценности, заложени в повече от вековната му история. Малцината останали на стадиона сме третирани като проблем - непрекъснато нападани, вместо уважавани, че въпреки всичко сме там. На нашето място! Подкрепяйки! Без спортна политика. Без визия. Без хора, които да представляват достойно името Славия.



Стадионът е в руини. През годините на това управление хиляди хора се отказаха да идват. Не от Славия - от тия, които я държат. Нови поколения вероятно никога няма да стигнат до трибуните. Как един млад родител през 2026та да заведе детето си при рушащ се бетон, без нищо нормално около него, без нормален достъп до храна, вода, чиста тоалетна? Но да - по-адекватно е лицевото разпознаване от тези наши "прищявки". Направихме петиция като поредното активно действие, защото този “тумор”, който бавно умъртвява не само Славия, а целия български футбол трябва да бъде премахнат.



За това ще поемем вината за намерия килограм кокаин край реката, приемането на еврото, инфлацията, планираното "убийството" и в каквото там ни обвини още, НО ще се борим за достойнството и бъдещото на децата ни! Знаем и че много от вас водят сходни борби - различни цветове, различни градове, същата мъка. Не вярваме, че няколко стотици подписа ще решат нещо сами по себе си. Но вярваме, че видимостта и шумът имат значение.



Търсим гласност. Търсим фенове, припознаващи се в нашата борба, независимо от цветовете, които ни разделят. Търсим хора, готови да застанат до нас - не просто за нашия клуб, а в борбата срещу един добре познат модел".

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