"Соколите" очакват нови летни попълнения

Спартак (Варна) очаква нови сигурни попълнения. Към "соколите" за лятната подготовка ще се присъединят ляво крило и дефанзивен халф от Португалия. Футболистът, който играе по левия фланг, е с техническите характеристики на Шанде, който напуска отбора след изтичане на договора му в края на месеца.

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Ръководството на варненци е в контакт и с мениджърите на млади български играчи, които играят в Примаверата на Италия. Очаква се поне двама млади играчи да бъдат привлечени. Припомняме, че по тази линия през миналия сезон ръководството на Спартак осъществи един много силен трансфер, привличайки Димо Кръстев от италианския тим Сиракуза.



Пламен Трендафилов

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