Крушарски: Ще запомня Борислав Михайлов с чисто човешкото отношение

Президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сподели как ще запомни легендата Борислав Михайлов. Босът на „черно-белите“ пристигна на поклонението пред легендарния страж.

„Ще запомня Борислав Михайлов с чисто човешкото отношение. Познавам го от доста години. Винаги сме били с едни и същи чувства един към друг. Крайно време е да станем българи и да уважаваме българите за това, което са дали, а не само накрая. Ние с Боби започнахме изграждането. Локомотив Пловдив има най-добрата школа и това излиза наяве. Всички клубове трябва да тръгнат в една посока, за да успеем“.