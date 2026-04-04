България се прости с Борислав Михайлов

България отдаде последна почит на една от най-емблематичните фигури в историята на родния футбол – Борислав Михайлов. Поклонението пред легендарния вратар и капитан на „златното поколение“ се състоя днес в столичния храм „Света София“.

Стотици души се събраха, за да си кажат последно сбогом с бившия президент на БФС. Фенове, ръководители, бивши съотборници, спортни деятели, роднини, както и представители на ФИФА и УЕФА също присъстваха на поклонението на Михайлов. Там бяха и президентите на федерациите на Косово и Албания, които лично дойдоха да отдадат почит на легендарния вратар.

Почти всички клубове от родния елит поднесоха специални венци пред храма, a Христо Стоичков и Красимир Балъков поставиха венец от името на героите от САЩ 1994-та година.

Михайлов ни напусна на 31 март (вторник) на 63-годишна възраст, след като не успя да се възстанови от тежките последствия на прекаран инсулт.

