Ръководството и футболистите на Левски почетоха паметта на Борислав Михайлов

Ръководството, администрацията и представителният отбор на Левски се преклони пред паметта на легендата Борислав Михайлов.

"Ръководството, администрацията и представителният отбор на ПФК „Левски“ се преклони пред паметта на великия Борислав Михайлов. Това се случи пред специалния траурен кът пред клубния музей, тъй като по време на поклонението пред легендарния страж тимът ще бъде ангажиран с пътуване до Добрич за гостуването на „Добруджа“.

Големият Борислав Михайлов си отиде от този свят на 31 март. Опелото е утре, 4 април, от 13:30 часа в храм „Света София“.

Поклон пред светлата му памет", написаха от клуба.

