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Спартак (Варна) взе Пламен Илиев

  • 3 юни 2026 | 15:37
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Спартак (Варна) взе Пламен Илиев

Спартак (Варна) привлече един от най-опитните и успешни български вратари – Пламен Илиев. Трикратен шампион на България, двукратен носител на Суперкупата на България и дългогодишен национал, той пристига в клуба с богат опит, натрупан в близо 500 мача в професионалния футбол.

В кариерата си Илиев е защитавал цветовете на Левски, Лудогорец и Черно море, а също така записва успешни периоди и в румънския футбол. С над 20 мача за националния отбор на България, той е сред най-утвърдените български вратари на своето поколение и доказан лидер както на терена, така и извън него.

"Пожелаваме на Пламен много успехи и силни изяви с екипа на „соколите“! Добре дошъл в Спартак Варна!", написаха от клуба.

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