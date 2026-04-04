Фурнаджиев за Боби Михайлов: Изключителен мъжкар, бих подкрепил базата да бъде кръстена на него

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев би подкрепил идеята базата в Бояна да се казва Борислав Михайлов.

Преди всичко беше добър приятел и мъжкар. Човек, който държеше на думата си. Изключителен мъжкар. Само това мога да кажа. Основната заслуга за тази база е негова. Всички работихме тя да остане за поколенията. Бих подкрепил идеята да бъде кръстена на него", каза днес Фурнаджиев, след като си взе сбогом с легендата на Левски и българския футбол Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст.