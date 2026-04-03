  • 3 апр 2026 | 04:47
Гуардиола няма да даде отговор на Ман Сити преди края на сезона

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола ще вземе решение за бъдещето си в клуба едва след края на настоящия сезон. Според "Телеграф", каталунският специалист все още не е сигурен дали ще остане начело на „гражданите“ за още една година.

Настоящият договор на Гуардиола е до лятото на 2027 г. Ръководството на клуба е съгласно с подхода на треньора и няма да му оказва натиск, тъй като отношенията между двете страни се основават на взаимно доверие.

Въпреки това, от Манчестър Сити вече са подготвили кратък списък с потенциални заместници, в случай че Гуардиола реши да напусне. Сред кандидатите са бившият наставник на Челси Енцо Мареска, работилият в Реал Мадрид Чаби Алонсо и настоящият треньор на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани. Процесът по избор се ръководи от спортния директор на клуба Уго Виана.

Изданието също така отбелязва, че появилите се информации, според които клубът вече е отправил запитване към Гуардиола за плановете му за следващия сезон, не отговарят на истината.

Пеп Гуардиола е начело на Манчестър Сити от 2016 г. В момента отборът заема второ място в класирането на Премиър лийг с 61 точки след 30 изиграни мача, като изостава на 9 точки от лидера Арсенал, но има мач по-малко.

Снимки: Gettyimages

