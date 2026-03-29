Манчестър Сити ще подсилва халфовата си линия с дуо от Премиър лийг

Манчестър Сити се готви за сериозно обновяване в халфовата си линия, като Пеп Гуардиола търси заместници на емблематични играчи, които се очаква да напуснат. Според информации, Сандро Тонали и Елиът Андерсън са основните цели, като общата стойност на двойния трансфер може да достигне 190 милиона паунда, или около 220 милиона евро.

Според „TEAMtalk“, спортният директор на „гражданите“, Уго Виана, ръководи планирането за драстичната трансформация в центъра на терена. С няколко играчи, които са близо до изхода през лятото, Сити са набелязали Тонали от Нюкасъл и Андерсън от Нотингам като идеални решения.

Италианският национал е оценен на 100 милиона паунда, сума, която на практика изключва завръщането му в Серия А и оставя отворен пътя за Сити.

Бързането за осъществяване на тези ходове произтича от несигурното бъдеще на ключови играчи. Родри е смятан за цел на Реал Мадрид, докато и Силва се очаква да напусне.

