Бернардо Силва информирал Манчестър Сити за решението си

Един от любимите играчи на Джосеп Гуардиола в Манчестър Сити - Бернардо Силва, вече е информирал клубното ръководство, че това е последният му сезон на “Етихад Стейдиъм”, твърди “А Бола”. Договорът на португалеца изтича през лятото и той няма да го поднови, въпреки че клубът иска да остане. 31-годишният халф вече проучва всички възможности, като според “А Бола” предпочитанията му са да остане в Европа. Барселона, Ювентус и Галатасарай проявяват интерес към него. Клубовете от Саудитска Арабия и САЩ остават възможни варианти, но Силва иска все още да играе на най-високо ниво. Завръщане в Бенфика за момента не стои на дневен ред, добавя източникът.

Бернардо Силва продължава да бъде един от играчите, на които Гуардиола има най-голямо доверие. До момента португалецът е изиграл 30 мача в Премиър лийг, като има два гола и четири асистенции. Двубоите във всички турнири на неговата сметка са 42.