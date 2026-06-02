Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

България загуби с 0:4 от Унгария и отпадна на 1/4-финалите на Европейското първенство по минифутбол, провеждащо се в Братислава. До днешния мач “лъвовете” нямаха нито една загуба и показваха изключително високо ниво, като днес също не играха зле. Унгария, която е световен вицешампион, не може да се каже, че категорично надигра нашите момчета, но показа доста по-спокойна игра и ефективност при атаките си.

Барнабаш Барта откри резултата в 9-ата минута, след като защитата на нашите “заспа” и от центриране футболистът на Унгария се разписа. В 21-ата минута дойде и най-добрата атака за нашите, когато Илия Петков отправи хубаво подаване, а Айтов с глава не успя да вкара от близка дистанция.

През второто полувреме България владееше повече топката, но с две контраатаки “маджарите” успяха да затворят мача. В 37-ата минута Божоки се разписа с глава след тъч, а само минута по-късно Андреш Дунай направи 3:0 с нова контраатака. В 45-ата минута Тибор Кес сложи точка на спора.

До края на двубоя родните национали натиснаха своя опонент, но така и не успяха да стигнат до почетно попадение. Така мечтата на България приключи и нашите отпадат на 1/4-финалите, като не успяха да подобрят представянето си от предишното Европейско първенство. Тогава “лъвовете” завоюваха бронзовите медали през 2022 година.

БЪЛГАРИЯ 0:4 УНГАРИЯ



0:1 Барнабаш Барта (9)

0:2 Имре Божоки (37)

0:3 Андреш Дунай (38)

0:4 Тибор Кес (45)

