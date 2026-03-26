Родри: Миналото ми в Атлетико не би попречило да подпиша с Реал Мадрид

Халфът на Манчестър Сити Родри коментира възможността да се завърне в Ла Лига и евентуално да заиграе за Реал Мадрид в бъдеще, въпреки че е бивш футболист на градския съперник Атлетико.

„Фактът, че съм играл за Атлетико, не би ми попречил да обмисля възможността да премина в Реал. Не можеш да отказваш на най-добрите клубове в света. На „Сантиаго Бернабеу“ атмосферата винаги е специална. Бих искал да се върна в Ла Лига – все още следя първенството. Харесвам и Премиър лийг, тя е много изискваща, но в момента съм доволен от представянето си там. Имам още една година от договора си с Манчестър Сити. Ще дойде време, когато ще седнем и ще разговаряме“, заяви Родри.

“Would you like to return to play in Spain, in Madrid, in La Liga?”



🚨 Rodri: “I would like to return, yes, obviously.”



“Did someone tell you if the president or general director of Real Madrid would like you?”



29-годишният футболист е изиграл 28 мача във всички турнири през настоящия сезон, в които е отбелязал 2 гола.

Родри е част от Манчестър Сити от 2019 година, когато пристигна от Атлетико Мадрид. Настоящият му договор с "гражданите" е до 30 юни 2027 година.

Снимки: Gettyimages