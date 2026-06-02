Грузия изпусна Румъния в Тбилиси

Грузия и Румъния завършиха наравно 1:1 в приятелски мач. Спарингът се проведе на стадион „Михеил Месхи“ в Тбилиси.

Домакините откриха резултата в 46-ата минута чрез Гиорги Квилитая. Гостите изравниха девет минути по-късно с точен удар на Луис Мунтеану.

Звездата на грузинците Хвича Кварацхелия получи почивка и изгледа срещата от пейката. Като резерва през второто полувреме се появи защитникът на ЦСКА 1948 Лаша Двали.

На 6 юни Румъния ще играе приятелски мач срещу Уелс. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това.

Снимки: gsp.ro

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Снимки: Imago