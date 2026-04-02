Манчестър Сити поиска от Гуардиола да обяви бъдещето си

От ръководството на Манчестър Сити са поискали официално от мениджъра на тима Пеп Гуардиола да разкрие дали планира да остане начело на "гражданите" до края на договора си.

По информация на talkSPORT, хората по високите етажи в клуба, начело със спортния директор Уго Виана, още нямат яснота какви са намеренията на Гуардиола. Очакванията са били каталунският специалист да хвърли светлина върху плановете си по време на паузата за националните отбори, но това не се е случило.

Шефовете на Ман Сити искат колкото се може по-скоро да разберат дали Гуардиола ще продължи работата си в тима, за да планират селекцията.

Ръководителите на клуба от "Етихад" са готови и за двата варианта. Те се надяват Гуардиола да остане до края на контракта си през 2027 година, но на този етап не е сигурно, че и той мисли по същия начин.

Снимки: Imago