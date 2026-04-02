  3. Манчестър Сити поиска от Гуардиола да обяви бъдещето си

Манчестър Сити поиска от Гуардиола да обяви бъдещето си

  • 2 апр 2026 | 07:25
Манчестър Сити поиска от Гуардиола да обяви бъдещето си

От ръководството на Манчестър Сити са поискали официално от мениджъра на тима Пеп Гуардиола да разкрие дали планира да остане начело на "гражданите" до края на договора си.

По информация на talkSPORT, хората по високите етажи в клуба, начело със спортния директор Уго Виана, още нямат яснота какви са намеренията на Гуардиола. Очакванията са били каталунският специалист да хвърли светлина върху плановете си по време на паузата за националните отбори, но това не се е случило.

Шефовете на Ман Сити искат колкото се може по-скоро да разберат дали Гуардиола ще продължи работата си в тима, за да планират селекцията.

Ръководителите на клуба от "Етихад" са готови и за двата варианта. Те се надяват Гуардиола да остане до края на контракта си през 2027 година, но на този етап не е сигурно, че и той мисли по същия начин.

Снимки: Imago

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

