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Мароко с нова разгромен успех в контролите преди Мондиал 2026

  • 2 юни 2026 | 23:25
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Мароко с нова разгромен успех в контролите преди Мондиал 2026

Мароко победи Мадагаскар с 4:0 в приятелски мач, игран в Рабат. Това беше трети пореден успех в контролите за "лъвовете от Атлас", които преди няколко дни разгромиха с 5:0 Бурунди.

Още в 4-тата минута Исмаел Сайбари даде преднина на Мароко, а в 25-ата минута нападателят на ПСВ Айндховен, който е пред трансфер в Байерн (Мюнхен), удвои аванса на домакините.

Третото попадение за Мароко беше дело на Софиан Рахими в 78-ата минута. Веднага след това Ел Хадари Рахериниаина от Мадагаскар получи червен картон, а в края отборът му получи още един гол, отбелязан от Аюб Ел Кааби.

Последната проверка на Мароко преди Световното първенство е срещу Норвегия на 7 юни.

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