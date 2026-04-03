Ман Сити предложи нов договор на Родри

Манчестър Сити прави всичко възможно да задържи Родри. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, от клуба вече са предложили нов договор на испанския национал.

Ако удължи контракта си, халфът ще получи солидно увеличение на заплатата. В противен случай, "гражданите" ще се се опитат да го продадат през лятото.

🚨 Understand Man City have offered a new contract to Rodri.



Real Madrid are interested in Rodri; decision up to the player, family involved too.



If Rodri rejects new deal, City would still ask for a big fee this summer; or leave on a free in 2027.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

Действащият договор на Родри е до 2027 година. В последните седмици се заговори за интерес към него от страна на Реал Мадрид, но кралският клуб разглежда още няколко възможности за подсилване на халфовата си линия.

От началото на сезона Родри има 28 мача във всички турнири за Манчестър Сити, в които отбеляза 2 гола.

