Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  • 3 апр 2026 | 01:50
Ман Сити предложи нов договор на Родри

Манчестър Сити прави всичко възможно да задържи Родри. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, от клуба вече са предложили нов договор на испанския национал.

Ако удължи контракта си, халфът ще получи солидно увеличение на заплатата. В противен случай, "гражданите" ще се се опитат да го продадат през лятото.

Действащият договор на Родри е до 2027 година. В последните седмици се заговори за интерес към него от страна на Реал Мадрид, но кралският клуб разглежда още няколко възможности за подсилване на халфовата си линия.

От началото на сезона Родри има 28 мача във всички турнири за Манчестър Сити, в които отбеляза 2 гола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

