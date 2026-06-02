Атлетико поглежда към Осимен

Атлетико Мадрид обмисля привличането на нападателя на Галатасарай Виктор Осимен на фона на несигурността относно бъдещето на Хулиан Алварес, който е свързван с Барселона, твърди “АС”.

Манчестър Юнайтед, Арсенал и Пари Сен Жермен също проявяват интерес към 27-годишния нигериец.

Осимен отрече за раздяла с Галатасарай

Осимен е в Галатасарай от лятото на 2025 г. През миналия сезон той изигра 33 мача, отбеляза 22 гола и направи 8 асистенции. Договорът му с турския гранд изтича през лятото на 2029 г.

Наскоро селекционерът на Нигерия Ерик Шеле намекна, че Осимен най-вероятно ще има нов отбор, но самият футболист отрече спекулациите за предстоящ трансфер.

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Снимки: Imago