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  3. Макрон и съпругата му се срещнаха с френските национали

Макрон и съпругата му се срещнаха с френските национали

  • 2 юни 2026 | 22:14
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Макрон и съпругата му се срещнаха с френските национали

Френският президент Еманюел Макрон посети играчите на националния отбор. Срещата се проведе в тренировъчната база на „петлите“ в Клерфонтен.

Макрон беше придружен от съпругата си Брижит. Държавният глава разговаря с футболистите и треньорския щаб, а след това позира за снимка с тях.

Макрон ще посети националния отбор на Франция преди Световното
Макрон ще посети националния отбор на Франция преди Световното

Френският национален отбор стартира своята подготовка за Световното първенство, което ще се играе в Мексико, САЩ и Канада. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал.

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