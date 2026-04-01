Може ли с по-малкото турбо Ферари да успее в битката за титлата?

До момента през сезон 2026 във Формула 1 Ferrari поведе и в двете състезания благодарение на своето по-малко турбо. Но дали това ще е достатъчно, за да се противопостави на Мерцедес през целия сезон?

Джордж Ръсел спечели в Австралия. Кими Антонели триумфира в Китай. И все пак, и в двете надпревари именно Ферари поведе колоната на старта. Шарл Леклер направи светкавичен старт от четвърта до първа позиция на „Албърт Парк“, а в Шанхай и Льоклер, и Люис Хамилтън преобърнаха стартовата решетка още преди достигането на първия завой.

В крайна сметка Мерцедес разполагаше с темпото да ги догони и победи, но самият факт, че трябваше да го прави, говори много защо философията на Ферари по отношение на турбото не е просто бележка под линия за сезон 2026.

Досега това е един от основните сюжети и един от най-големите фактори, които направиха първите състезания от сезона по-интригуващи. Без него Мерцедес можеше да доминира от старта до финала и в двете събития.

В последния епизод на подкаста Motor Sport F1 Show, Марк Хюз обясни в детайли механизма зад предимството на Ферари на старта.

По-малкият турбокомпресор има по-малка ротационна инерция, което означава, че се развърта по-бързо и реагира незабавно на подаването на газ.

„Получаваш тягата веднага - отбеляза Хюз. - И имаш много по-добра реакция на газта. Не отнема толкова време, за да се задвижи всичко и турбото да започне да действа срещу енергията."

При потегляне от място и при излизане от бавни завои предимството е значително и то е заложено в хардуера, а не е трик в настройките или техника на пилота. Това предимство се засилва от специфичните изисквания на правилника за задвижващите системи за 2026 година.

Премахването на MGU-H означава, че отборите вече не могат да развъртат турбото по електронен път, за да натрупат предварително налягане.

Вместо това пилотите трябва да използват самия двигател с вътрешно горене, за да задвижат турбината преди старт – процес, който се оказа значително по-лесен за Ферари, чието по-малко турбо изисква по-малко усилия за подготовка в сравнение с конкурентите.

Самият Леклер призна, че разликата ще намалее, когато другите производители намерят решения, но засега Ферари се възползва от предимство, което е предвидило далновидно.

От Мерцедес са поели в обратната посока, а тяхната печалба идва не на старта, а на правите.

Хюз обяснява следното: „Колкото по-дълга е правата, толкова повече голямото турбо ще може да допринесе за мощността на двигателя. А колкото повече мощност имаш от двигателя с вътрешно горене, толкова по-малко разчиташ на енергията от батерията.“

Това е от огромно значение според правилата за 2026, където използването на батерията е ограничено, а управлението ѝ е основният тактически проблем във всяка обиколка. Задвижваща система, която разчита по-малко на батерията при висока скорост, има повече резерв и повече гъвкавост в начина, по който използва наличната енергия.

„Състезанията винаги са добри, когато малко по-бавната кола е пред малко по-бързата“, каза Хюз.

Точно в такава ситуация се намира Формула 1 в първите два кръга: Ферари повежда на старта, след което Мерцедес разполага с инструментите да отвърне на удара. Това не само задържа Ферари в битката, но беше и огромен фактор за вълнуващо състезание като това в Китай.

Дали Скудерията ще може да продължи да прави същото, ще зависи състезание за състезание от конкретната писта. И точно тук въпросът с турбото става решаващ за шампионата.

„Мисля, че ще видите Ferrari в стихията си“, каза Хюз за Монако.

Улиците на Княжеството не предлагат прави, на които турбото на Мерцедес да изгради своето предимство в мощността. В Монте Карло цялото трасе играе в полза на силните страни на Ферари: моментална реакция на газта, сцепление при излизане от тесни завои и способността да ускорява рязко от почти нулева скорост.

Освен това няма къде да се изпреварва. Ако пилот на Ферари стигне първи до „Сен Дево“, състезанието вероятно е приключило.

„Монца“ е възможно най-острият контраст и Хюз е също толкова директен: „На бърза писта ще видите задвижващата система на Мерцедес в пълната й сила."

„Монца“ е изградена почти изцяло от дълги прави участъци, прекъсвани от два шикана и няколко сравнително бавни завоя. Предимството на голямото турбо на Мерцедес при продължителна висока скорост вероятно ще бъде непобедимо, тъй като стартът на Ferrari става до голяма степен без значение, когато състезанието се печели и губи при над 300 км/ч.

Писта като „Спа-Франкоршамп“ попада в подобна категория. „Радийон“, „Бланшимон“ и правата „Кемъл“ възнаграждават продължителната мощност при висока скорост; бавните секции са достатъчно кратки, за да не могат да компенсират случващото се в останалата част от обиколката, което предполага, че „Спа“ клони към Мерцедес.

Трасе като Сингапур, подобно на Монако, би трябвало да подхожда значително повече на Ферари. Уличната писта „Марина Бей“ се характеризира с бавни завои, предпазни бариери и липса на значими прави участъци.

Същата логика, която превръща Монако в крепост за Ферари, важи и в Сингапур. Допълнителна променлива обаче са жегата и влажността, които обикновено правят управлението на енергията по-трудно. Това би могло допълнително да притъпи способността на Ферари да поддържа предимството си при високи скорости.

Докато предимството на старта се запазва, всяко състезание ще започва с един и същ въпрос: може ли Мерцедес да надделее над Ферари, след като веднъж е излязъл начело? И "Сузука" в Япония показа, че Мерцедес пак има предимство, макар и не толкова ясно изразено.

Снимки: Imago