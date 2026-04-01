Мартин Брандъл: Заплахите на Верстапен да напусне Формула 1 вече доскучават

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл обясни, че постоянните заплахи на Макс Верстапен да напусне световния шампионат, вече са “скучни”.

Верстапен е пилотът, който критикува най-сериозно новите технически правила и автомобилите, създадени по тях за сезон 2026, а в Япония Макс дори обясни, че вече дори не се ядосва, тъй като е подминал този етап и потвърди, че обмисля бъдещето си, което може да се окаже, че вече не е във Формула 1.

“Макс е много пряк и истински - обясни Брандъл. - Винаги е бил такъв, като той от много време говори по темата, че няма намерение да прекара още много години във Формула 1, той каза, че няма да кара в световния шампионат като стане на 40 години.

“Макс твърди, че сега спортът става скучен. Бих казал, че това, което говори той вече става скучно. В смисъл, тръгвай си или спри да се оплакваш, защото реалността е това, което виждаме. И всеки трябва да използва максимално това, което има пред себе си.”

Брандъл призна, че ако Верстапен си тръгне, то талантът и уменията му определено ще липсват на Формула 1.

“Ако Макс си тръгне, то Формула 1 ще продължи, но ще има поражения за спорта, няма съмнение. Но мисля, че всички ще оценят представянето на Макс. Обаче не вярвам, че той ще си тръгне. Знам, че колата му не му харесва, той прави брутални изказвания, които са точни, но не са верни.”

Снимки: Gettyimages