Колапинто ще демонстрира болид от Формула 1 в Буенос Айрес

Пилотът на Алпин Франко Колапинто ще демонстрира болид от Формула 1 по улиците на Буенос Айрес на специално конфигурирано трасе за шоуръна.
Франко ще кара Лотус Е20 от 2012 година, който обаче ще е с актуалните цветове на Алпин. Шоуто е планирано за 26 април и ще е част от парад и изложба на ретро автомобили.
“Пилотирането на автомобил от Формула 1 у дома ще е един от най-важните моменти в живота ми - обясни Колапинто. - Това е моят начин да се отблагодаря на всички за поддръжката и любовта, на които се радвам от дете и които ме вдъхновяват всеки ден по пътя ми към Формула 1.”
Участието на Колапинто във Формула 1 породи сериозен интерес към световния шампионат в родината му, като в Буенос Айрес вече се работи по проект градът да приеме старт от Формула 1 през 2028 година.
