Ред Бул изостава поне на 1 секунда от Мерцедес

Ред Бул се бори в челото на Формула 1 в последните години, дори беше недостижим лидер, след като овладя до съвършенство създаването на болиди с граунд ефект и това донесе три от четирите поредни световни титли на Макс Верстапен. Преди това тимът доминира между 2010 и 2013, но сега тимът от Милтън Кийнс е в ролята на догонващ на лидерите във Формула 1.

„Няма нещо, от което да сме доволни днес“, отбеляза шефът на тима Лоран Мекис в неделя след Гран при на Япония, където пилотите Макс Верстапен и Исак Хаджар завършиха съответно осми и дванадесети.

Ред Бул изпитва сериозни трудности през 2026, когато Формула 1 въведе новите технически правила, които донесоха по-малки и по-леки болиди, както и задължително разпределение на мощността почти 50:50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата част на хибридните задвижващи системи – промяна, която не се хареса на Верстапен.

До момента сезонът е доминиран от Мерцедес, като пилотите на тима спечелиха в Австралия, Китай и Япония. За разлика от тях, най-доброто класиране за Ред Бул досега е шесто място за Верстапен в Мелбърн и осмо за Хаджар в Шанхай.

„Ние сме далеч от челото, това е реалността - потвърди каза Мекис. - Напуснахме Мелбърн с мисълта, че сме на една секунда от Мерцедес и на половин секунда от Ферари. Голямата разлика в Мелбърн беше, че Макларън изглеждаха достижими. След това видяхме, че тази разлика значително се увеличи в Китай. И там започнахме да се чешем по главите относно баланса и характеристиките на колата. А в Япония нещата също не изглеждаха никак добре в петък и събота.“

„Картината не беше много по-различна от тази в Мелбърн – една секунда до най-бързия и половин секунда до най-добрия пилот на Ферари. Но сега и Макларън е на същото ниво.“

Очакваше се, че Ред Бул ще има труден старт в новата ера на Формула 1, тъй като се състезава със собствени задвижващи системи, разработени в сътрудничество с американския автомобилен гигант Форд. Реалността обаче е, че задвижващата система изглежда силна, а вместо това отборът се бори да намери правилния подход към болида RB22.

В минали години тимът от Милтън Кийнс успяваше да отключи допълнителна скорост между тренировките и квалификацията по време на състезателните уикенди. Но това не се случва досега през 2026 и оставя пилотите Верстапен и Хаджар с неоправдани надежди.

„Мисля, че е причината е липса на фундаментална скорост - добави Мекис. Така че имаме още работа за вършене. Освен това, не успяваме да извлечем достатъчно от пакета и да дадем на Макс и Исак нещо, с което да могат да атакуват.

„Не твърдя, че става въпрос за настройки. Просто казвам, че има нещо, с което се борим в тази кола, което се добавя към нашата основна липса на скорост. Сега, опитите да решим такива сложни проблеми и да разберем сложните ограничения са нашата основна дейност. Така че, колкото и зле да се чувстваме, когато сме в задната част на топ отборите, както е сега, точно за това е създадена цялата компания – да стигне до същината на сложни ограничения като тези, да ги преодолее и да донесе подобрения, които могат да ги смекчат.“

Мекис заяви, че има „пълно доверие“ в екипа да обърне нещата, както успя да направи само преди година, когато предприе късен щурм за шампионата след въвеждането на подобрения за Гран при на Италия.

Отборът обаче е изправен пред предизвикателство в това отношение, тъй като Хаджар по-рано предупреди, че губят ценно време на пистата, за да опознаят RB22 и да тестват потенциални пътища за развитие.

Тъй като F1 навлиза в едномесечна пауза след отмяната на Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия, французинът предупреди, че прекъсването е „определено в наш ущърб“, докато отборът работи, за да „разбере“ своята кола и задвижваща система.

