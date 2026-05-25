След 238 поредни старта може да гледаме състезание в MotoGP без Маркес

Предстоящата в неделя Гран При на Италия на „Муджело“ може да е първата в MotoGP от над 13 години насам, в която няма да участва нито един представител на фамилията Маркес.

Както е известно Алекс Маркес със сигурност ще пропусне уикенда в Тоскана, както и този в Унгария следващата седмица заради травмите, които получи при тежкия си инцидент в Каталуния. В същото време неговият по-голям брат и действащ шампион Марк Маркес също се възстановява от контузии и все още не се знае дали ще кара на „Муджело“, или не.

След инцидента в Каталуния Алекс Маркес пропуска поне два кръга в MotoGP

В случай, че заводският пилот на Дукати избере да пропусне домашната надпревара на своя отбор, това ще е първо състезание в MotoGP от края на сезон 2012 насам, в което името Маркес ще отсъства от списъка с участници. Към днешната дата за последно това се случи във Валенсия в края на 2012 година, когато Марк все още беше в Moto2, а Алекс – в Moto3.

Марк Маркес пропуска и домашната за Дукати Гран При на Италия?

В началото на сезон 2013 Марк влезе в MotoGP и до края на 2019 година нямаше пропуснато нито едно състезание, но всичко това се промени след тежката контузия на ръката, която той получи на „Херес“ в началото на сезон 2020. Това принуди испанеца практически да пропусне цялата кампания, но тогава вече неговият брат беше в кралския клас и така името Маркес продължи да присъства на стартовата решетка.

От тогава насам Алекс има изпуснати три старта, в които обаче неговият брат участва. Така практически от старта на сезон 2013 насам поне един от братята Маркес неизменно е заставал на старта във всяко едно от проведените 238 състезания в MotoGP. Всичко това обаче може да се промени на „Муджело“ в неделя, ако Марк реши да си даде малко по-дълга почивка, за да се възстанови напълно преди да се завърне в Унгария следващата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages