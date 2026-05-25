Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. След 238 поредни старта може да гледаме състезание в MotoGP без Маркес

След 238 поредни старта може да гледаме състезание в MotoGP без Маркес

  • 25 май 2026 | 16:46
  • 538
  • 0

Предстоящата в неделя Гран При на Италия на „Муджело“ може да е първата в MotoGP от над 13 години насам, в която няма да участва нито един представител на фамилията Маркес.

Както е известно Алекс Маркес със сигурност ще пропусне уикенда в Тоскана, както и този в Унгария следващата седмица заради травмите, които получи при тежкия си инцидент в Каталуния. В същото време неговият по-голям брат и действащ шампион Марк Маркес също се възстановява от контузии и все още не се знае дали ще кара на „Муджело“, или не.

След инцидента в Каталуния Алекс Маркес пропуска поне два кръга в MotoGP
След инцидента в Каталуния Алекс Маркес пропуска поне два кръга в MotoGP

В случай, че заводският пилот на Дукати избере да пропусне домашната надпревара на своя отбор, това ще е първо състезание в MotoGP от края на сезон 2012 насам, в което името Маркес ще отсъства от списъка с участници. Към днешната дата за последно това се случи във Валенсия в края на 2012 година, когато Марк все още беше в Moto2, а Алекс – в Moto3.

Марк Маркес пропуска и домашната за Дукати Гран При на Италия?
Марк Маркес пропуска и домашната за Дукати Гран При на Италия?

В началото на сезон 2013 Марк влезе в MotoGP и до края на 2019 година нямаше пропуснато нито едно състезание, но всичко това се промени след тежката контузия на ръката, която той получи на „Херес“ в началото на сезон 2020. Това принуди испанеца практически да пропусне цялата кампания, но тогава вече неговият брат беше в кралския клас и така името Маркес продължи да присъства на стартовата решетка.

От тогава насам Алекс има изпуснати три старта, в които обаче неговият брат участва. Така практически от старта на сезон 2013 насам поне един от братята Маркес неизменно е заставал на старта във всяко едно от проведените 238 състезания в MotoGP. Всичко това обаче може да се промени на „Муджело“ в неделя, ако Марк реши да си даде малко по-дълга почивка, за да се възстанови напълно преди да се завърне в Унгария следващата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 11:15
  • 1883
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 25 май 2026 | 10:51
  • 1184
  • 0
Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

  • 25 май 2026 | 10:37
  • 2449
  • 0
Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

  • 25 май 2026 | 10:10
  • 8033
  • 2
Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
  • 3874
  • 2
Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
  • 2889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 8108
  • 22
11-те на Локомотив и Ботев

11-те на Локомотив и Ботев

  • 25 май 2026 | 16:41
  • 2029
  • 1
11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

  • 25 май 2026 | 16:47
  • 1030
  • 0
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 18091
  • 24
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 18589
  • 23
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 15222
  • 25