Темпото на Макларън изненадало Шарл Леклер

  • 1 апр 2026 | 15:49
Пилотът на Ферари Шарл Леклер призна, че е останал от темпото, което демонстрираха в Япония колегите му от Макларън и най-вече Оскар Пиастри, който завърши трети, а пилотът от Монако остана трети.

Леклер и Пиастри взеха старта на двамата пилоти на Мерцедес на първа редица и поведоха в Гран При на Япония, но много бързо стана ясно, че Шарл не може да поддържа темпото на Оскар, който започна поредица от бързи обиколки.

След това Леклер беше изпреварен от Джордж Ръсел, който не изостана толкова много като съотборника си Андреа Кими Антонели на старта.

След колата за сигурност Шарл се справи с другия пилот на Ферари Люис Хамилтън, който също като победителя Антонели спря за гуми докато Бернд Майлендър водеше колоната и успя да се класира трети на финала, втори подиум за него този сезон.

„В началото се фокусирах върху битката с Оскар, но той се оказа много силен, особено още в първата обиколка – призна Леклер. – За мен беше изненада как Оскар успя да се откъсне далеч пред мен в тази първа обиколка.

„След това се опитах да съм колкото се може по-близо до него, но той имаше по-добро темпо и аз реших, че чистият въздух, в който кара той, дава сериозна разлика.

„Надявах се, че отново ще съм близо до него по-късно в състезанието, но това не се случи.“

Снимки: Gettyimages

