В LCR Хонда все още работят по намирането на заместник на Йоан Зарко

От отбора на LCR Хонда коментираха ситуацията с пилотското място на Йоан Зарко, който явно ще отсъства по-продължително заради травмата на коляното, която получи при катастрофата си в Каталуния.

На този етап Йоан Зарко няма как да бъде опериран

На този етап от сателитния екип на Хонда все още не са намерили заместник на своя титулярен състезател. Според правилника на MotoGP LCR Хонда няма да бъде задължен да използва заместник в Италия този уикенд, но ще трябва да има такъв в Унгария следващата седмица.

While Johann Zarco is awaiting surgery, the Castrol Honda LCR team is still working on finding his replacement for the upcoming races. More information will be shared soon, once everything is finalized and secured.



Thank you for your understanding and continued support. — LCR Team (@lcr_team) May 25, 2026

„Докато Йоан Зарко чака операция, отборът на LCR Хонда работи по намирането на негов заместник за предстоящите състезания. Повече информация ще бъде споделена скоро, щом всичко е финализирано и сигурно.



„Благодарим за разбирането и за продължаващата подкрепа“, написаха от LCR Хонда.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages