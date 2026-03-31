Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Ред Бул: Не си говорим с Верстапен за напускане

Шефът на Ред Бул: Не си говорим с Верстапен за напускане

  • 31 март 2026 | 18:39
  • 237
  • 0

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис отхвърли спекулациите, че 4-кратният световен шампион Макс Верстапен може да си тръгне от спорта в края на сезона. Французинът дори поясни, че в тима тази тема изобщо не се дискутира.

„Не водим дискусия по тези въпроси – обясни Мекис. – Имаме много работа, но съм сигурен, че когато осигурим на Макс бърз автомобил, той ще е много по-щастлив.“

Това са първите промени в задвижващите системи за Маями

Верстапен е най-сериозният критик на новите технически правила във Формула 1, а от старта на сезона остава зад големите битки в челото на класирането.

В Япония Макс преследва почти през цялото състезание Пиер Гасли с Алпин, но така и не успя да го изпревари и трябваше да се задоволи с осмото място, въпреки че според французина колата на Ред Бул работи по-добре с твърдите сликове в сравнение с неговата.

Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?

  • 31 март 2026 | 18:10
  • 689
  • 0
Себастиан Фетел се впуска в маратона на Лондон с благотворителна цел

  • 31 март 2026 | 17:53
  • 368
  • 0
Защо Марко Бедзеки все още не се смята за претендент за титлата в MotoGP?

  • 31 март 2026 | 17:09
  • 754
  • 0
От другите шампионати започнаха да се шегуват с Формула 1

  • 31 март 2026 | 16:28
  • 2087
  • 0
Ферари планира два теста през априлската пауза

  • 31 март 2026 | 16:27
  • 1051
  • 0
Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC

  • 31 март 2026 | 16:05
  • 823
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 141426
  • 271
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 10809
  • 58
България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

  • 31 март 2026 | 19:00
  • 2965
  • 2
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 288
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 35174
  • 63
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 14494
  • 12