Шефът на Ред Бул: Не си говорим с Верстапен за напускане

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис отхвърли спекулациите, че 4-кратният световен шампион Макс Верстапен може да си тръгне от спорта в края на сезона. Французинът дори поясни, че в тима тази тема изобщо не се дискутира.

„Не водим дискусия по тези въпроси – обясни Мекис. – Имаме много работа, но съм сигурен, че когато осигурим на Макс бърз автомобил, той ще е много по-щастлив.“

Верстапен е най-сериозният критик на новите технически правила във Формула 1, а от старта на сезона остава зад големите битки в челото на класирането.

В Япония Макс преследва почти през цялото състезание Пиер Гасли с Алпин, но така и не успя да го изпревари и трябваше да се задоволи с осмото място, въпреки че според французина колата на Ред Бул работи по-добре с твърдите сликове в сравнение с неговата.

