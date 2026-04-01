Вилньов: Не съжалявам, че през 1996 загубих титлата от Хил

Световният шампион във Формула 1 за 1996 Жак Вилньов се върна към битката за световната титла през 1996, когато той дебютира в световния шампионат като съотборник на Деймън Хил в Уилямс. Хил стана световен шампион, като той и Уилямс сложиха край на серията от две поредни титли на Михаел Шумахер и Бенетон.

“Мисля, че беше възможно да стана световен шампион през 1996 - обясни канадецът в подкаста F1 Beyond The Grid. - Нещо можеше да се обърка и то се обърка за мен. Можеше Хил да загуби колело, а не аз. Ако бяхме разменили спиранията си в бокса, можеше да се получи съвсем друга история.

The final lap of the 1996 Japanese Grand Prix, including that famous commentary as Damon Hill crosses the line to become World Champion. @HillF1 #JapaneseGP pic.twitter.com/nqGLWEsnDx — Paul McGinnes (@PaulMcG1992) March 28, 2026

“Знаех, че трябва да спечеля последното състезание в Япония. Но за няколко състезания Деймън натрупа аванс и накрая останахме аз и той. Уилямс беше най-добрата кола тогава.

“Записах страхотен полпозишън, като това имаше значение и за следващия сезон, в тима вече говореха, че аз ще съм следващият световен шампион. Затова трябваше да се боря до последно, да е сигурно, че ще съм фаворитът за титлата. Нищо повече от това не можех да направя.

“Стартирах първи и се опитах да спечеля състезанието. В крайна сметка, това че останах без една гума нямаше значение, аз трябваше да спечеля, а Деймън да не вземе точки в последния старт в Япония. Дори и да бях втори, Деймън пак щеше да е шампион.

“Вечерта имаше страхотен купон. Радвах се за него. Не съм смятал, че съм загубил шампионата срещу него. Не бях щастлив, но бях сигурен, че той заслужава много повече титлата от мен, така че нямах проблем с това. Не съжалявам.”

Снимки: Gettyimages