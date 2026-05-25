Ръсел отнесе и глоба след отпадането в Монреал

Отпадането от първото място не беше последната лоша новина за Джордж Ръсел в снощната Гран При на Канада, тъй като след края на надпреварата в Монреал пилотът на Мерцедес беше и глобен от стюардите.
Причината за тази финансова санкция в размер на 5 000 евро са действията на британеца веднага след неговото отпадане. Тогава в яростта си той хвърли предпазната си яка на пистата, след което тя остана там и създаде допълнителна работа за маршалите, които трябваше да я приберат и нея.
Пред комисарите Ръсел се е покаял за своите действия и е признал, че това е било просто изблик на ярост, продиктуван от разочарованието на отпадането, като той е предложил да се извини публично, което и стори чрез пост в социалните мрежи. „Извинявам се на маршалите и ФИА, че направих работата им по-трудна от необходимото. Имаше много емоция в този момент“, написа Ръсел.
Добрата новина за него е, че глобата му е само условна, а тя ще стане реална, ако в рамките на следващите 12 месеца британецът направи второ подобно нарушение.
