Волф не смята, че Ръсел е притеснен от Антонели

  • 1 апр 2026 | 13:54
Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф не смята, че Джордж Ръсел е поставен под сериозно напрежение от съотборника му Андреа Кими Антонели, въпреки че 19-годишният италианец спечели две от първите три състезания този сезон.

“Не, мисля, че Джордж вече е толкова опитен, че това не му оказва напрежение - обясни Волф. - Той винаги е знаел колко бърз е Антонели. Аз винаги се опитвам да съм рационален и знам, че сега имаше две състезания, които не се развиха добре за Джордж, като това не беше по негова вина. Остават ни още 19 състезания и всичко може да се промени.”

Мартин Брандъл: Заплахите на Верстапен да напусне Формула 1 вече доскучават
Самият Ръсел беше много разочарован след финала в Япония, тъй като не успя да стигне до подиума и загуби лидерството в световния шампионат. Британецът потвърди, че е имал проблеми с колата в хода на състезанието, основно с батерията на хибридната система.

В същото време Антонели обясни, че Ръсел остава по-бързият пилот от двамата в квалификациите.

Линдблад катастрофира на тестовете на “Сузука”
“Мисля, че в квалификациите Джордж ме превъзхожда, особено когато става дума за третата част на сесията - призна италианецът. - Той винаги успява да намери още малко скорост, което на мен все още не ми се отдава.”

Вилньов: Не съжалявам, че през 1996 загубих титлата от Хил
Снимки: Gettyimages

