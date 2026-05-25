Верстапен донесе първи подиум на Форд във Формула 1 от 2003 година насам

В снощната Гран При на Канада Макс Верстапен завоюва своя първи подиум от началото на сезона във Формула 1, след като финишира на третото място зад победителя Андреа Кими Антонели и завършилия втори Люис Хамилтън.

Montreal momentum 👊 Podium points on the board for @maxverstappen1 as we continue building together @redbullracing



📸 | Getty Images pic.twitter.com/67mLs7ssjU — Ford Racing (@FordRacing) May 24, 2026

По този начин четирикратният световен шампион не само донесе първото призово класиране за годината за Ред Бул, но и първото такова във Формула 1 за Форд от сезон 2003 насам. За последно пилот, чийто автомобил беше задвижван от мотор на Синия овал, се качи на подиума в Гран При на Бразилия през 2003 година, когато Джанкарло Физикела спечели с Джордан-Форд.

Първоначално италианецът е класиран втори, но по-късно ФИА преразглежда резултатите от скъсеното след катастрофата на Фернандо Алонсо състезание и установява, че класирането е сгрешено. Така победата в крайна сметка е присъдена на Физикела, който получава трофея си от Кими Райконен преди началото на следващия състезателен уикенд на „Имола“.

В края на сезон 2003 Форд и Джордан се разделят, а само година по-късно американската компания продава и отбора на Ягуар на Ред Бул, с което и напуска Формула 1. В началото на този сезон обаче Синия овал се завърне в световния шампион като партньор на Биковете, които за първи път разработиха своя собствена задвижваща система с подкрепата именно на Форд.

Снимки: Gettyimages