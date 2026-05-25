Психологическата война на думи в Мерцедес започна

От началото на сезона във Формула 1 минаха само пет кръга, а вече видяхме първите искри между съотборниците в Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които дойде в хода на изминалата Гран При на Канада.

По време на съботния спринт в Монреал между двамата имаше контакт, в който губещ беше Антонели, а това никак не се хареса на младия италианец. В снощното състезание той и Ръсел отново се озоваха един до друг в битка за първото място, като този път дуелът беше много по-чисти, въпреки че отново имаше моменти, в които те бяха опасно близко един до друг.

Борбата им обаче продължи по-малко от 30 обиколки, тъй като в средата на 30-ия тур Ръсел напусна състезание с повреда, което позволи на Антонели да кара необезпокояван до финала и да спечели четвъртата си поредна победа. Така той се откъсна на 43 точки пред Ръсел в битката за титлата, която е много вероятно да се реши след дуел между двамата пилоти на Мерцедес.

Самият Ръсел пък използва отпадането си в Монреал като повод да стартира една своеобразна психическа война на думи с Антонели. Британецът заяви, че авансът на неговия съотборник в генералното класиране означава, че за момента титла е негова за губене и също така посочи целия лош късмет, който го преследва от началото на сезона.

„Точно сега титлата е негова за губене. Той е толкова много точки напред, усещането е все едно Боговете не ме искат в тази битка, като се сетя за тайминга на колата на сигурността в Япония, повредата в квалификацията в Китай и отпадането от първото място сега.



„Но не усещам напрежение. Излизам и се наслаждавам на всяко едно състезание, опитвам се да спечеля всяко едно от тях, нямам какво да губя. Разбира се, че не искам да стоя тук и да говоря така, много съм разочарован, защото искам да съм в тази битка. Надявам се късметът ми да се обърне“, обясни Ръсел.

Снимки: Gettyimages