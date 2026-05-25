Исак Хаджар се извини на Леклер за "глупавата си защита"

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар поднесе своите извинения към Шарл Леклер за защитната си маневра срещу него в хода на снощната Гран При на Канада, която за малко не доведе до страховит инцидент между двамата.
Френският състезател успя да прескочи своя съперник по време на спиранията в бокса при виртуалната кола на сигурността в края на 31-та обиколка. Тогава Леклер трябваше да изчака механиците на Ферари да обслужат първо съотборника му Люис Хамилтън, докато Хаджар нямаше такива проблеми и това му позволи да се върне на пистата пред Леклер.
Много бързо след рестарта обаче монегаскът започна да притиска Хаджар в опита да си върне четвъртото място и неговата първа атака дойде на обратната права в 34-та обиколка. Тогава той тръгна да изпреварва пилота на Ред Бул от дясната страна, но Хаджар го блокира и това принуди Леклер да стъпи с двете си десни гуми върху тревата край трасето.
За щастие пилотът на Ферари не загуби контрол и продължи в състезанието, в което само няколко тура по-късно той изпревари успешно Хаджар, който беше наказан с 10 секунди за действията си в защитата срещу Леклер. А след състезанието френският пилот поднесе своите извинения на пилота на Ферари и призна, че е действал глупаво.
„Бях прекалено груб, а дори не беше умишлено. Просто се обърках накъде отива той, не исках да го пращам в тревата, той е много чист пилот, така че му се извиних, защото беше малко глупаво“, каза Хаджар.
