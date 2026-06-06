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  3. Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

  • 6 юни 2026 | 10:54
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Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

Локомотив (Горна Оряховица) официално обяви, че Николай Панайотов е новият старши треньор на клуба. Това ще бъде втори период за младия специалист, който бе начело на “железничарите” от октомври 2024 и септември 2025. За последно Панайотов водеше Севлиево, който изпадна в Трета лига.

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Ето какво пишат от Локомотив:

ОФИЦИАЛНО: Николай Панайотов отново е старши треньор на Локомотив (Горна Оряховица)!

Ръководството на ОФК Локомотив (Горна Оряховица) има удоволствието да обяви, че Николай Панайотов е новият старши треньор на представителния отбор.

След проведени разговори между двете страни беше постигнато споразумение и младият специалист отново ще застане начело на „железничарите“.

За всички, свързани с Локомотив, Николай Панайотов не се нуждае от представяне. Той познава отлично клуба, атмосферата и отговорността, която носи емблемата на Локомотив.

Убедени сме, че с неговите качества, амбиция и желание за развитие Локомотив ще продължи да върви напред и да защитава достойно своите традиции и име.

Добре дошъл отново в черно-бялото семейство!

Само Локо!

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