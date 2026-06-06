В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

Левски официално обяви привличането на Давид Кусо, който се превръща във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец. 22-годишният футболист подписа договор за три сезона и идва на „Герена“ от португалския Шавеш.

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Всички информации до момента сочеха, че Кусо ще премине при шампиона на България като свободен агент. Авторитетното издание „Рекорд“ обаче съобщава, че Левски ще плати близо 1 милион евро за правата на футболиста. В сделката е включена и клауза, която гарантира на Шавеш процент от бъдеща продажба на анголския национал.

Кусо е футболист с универсален профил и може да бъде използван на няколко позиции. Основната му роля е на левия фланг на отбраната, но е способен да действа и като крило, както и в халфовата линия.

Той става вторият играч, който пристига в Левски след силен сезон с екипа на Шавеш. Преди него „сините“ си осигуриха услугите на бразилеца Рейналдо, който също игра за португалския тим през изминалата кампания. Според неговите представители сделката за нападателя е достигнала 1,5 милиона евро.

На „Герена“ обаче не смятат да спират дотук. Очакванията са в следващите дни клубът да финализира още трансфери в опит да подсили състава преди началото на новия сезон и европейските предизвикателства.

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