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Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

  • 6 юни 2026 | 11:05
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Кайо Видал ще бъде готов за старта на подготовката на Лудогорец, съобщава „Тема Спорт“. Бразилецът лекуваше контузия в адуктурите, която го извади от игра от началото на март до края на сезона. Той претърпя и операция в Барселона. 25-годишното крило се възстановяваше в родината си, като през последните дни е увеличило оборотите. Липсата на Видал се усети в кошмарния сезон на орлите, които за първа година финишираха с празни ръце.

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Както е известно, разградчани стартират лятната си подготовка на 18 юни на клубната база с тренировка от 19:00 часа. Ден по-късно от 16:00 клубът ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около плана за подготовката. Тогава трябва да бъде обявено и името на новия треньор, след като Пер-Матиас Хьогмо и щабът му бяха уволнени, въпреки думите на помощника му Микаел Старе, че това не се е случило. Лудогорец отново се е насочил към специалист от Иберийския полуостров, като този път по всяка вероятност той ще бъде испанец, а не португалец.

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