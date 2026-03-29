Мбапе: Кристиано и Ди Стефано са били критикувани в Реал Мадрид, защо и аз да не бъда

  • 29 март 2026 | 17:16
Килиан Мбапе отново демонстрира най-добрата си форма, както се видя от красивия му гол срещу Бразилия в четвъртък. Въпреки че в момента е с националния отбор на Франция, той не спира да мисли за Реал Мадрид. Преди мача срещу Колумбия в Мериленд тази вечер (22:00 часа) нападателят даде интервю за Téléfoot, в което разсъждава върху ролята си в испанския гранд и съмненията относно представянето му преди Световното първенство.

„В Испания малко се притесняват, че няма да играя... и че ще отида директно на Мондиала“, посочи звездата, като подчерта своя ангажимент: „Най-добрият начин да се подготвя е да спечеля всичко с Реал преди това“.

Новата „десетка“ на Реал Мадрид и Франция засегна и темата за сложността да бъдеш голямото лице на мадридския клуб. „За хората в Испания Реал Мадрид е като религия. Те са много страстни, говори се и се спекулира много – понякога с основание, но друг път не“, обясни той. „Трябва да знаеш как да се справяш с критиките, защото в Реал са критикували всички. Кристиано Роналдо, Ди Стефано... така че не виждам защо аз да съм изключение“. Към този анализ той добави и рецептата, която прилага за себе си: „Просто трябва да запазиш спокойствие, да се концентрираш върху това, което трябва да направиш, и да си казваш, че можеш да подобриш представянето си на терена“.

Самият Мбапе признава, че вече е насочил поглед към предстоящите мачове в Шампионската лига. И е готов за всичко. „Предстои ни да играем срещу Байерн, който според мен е най-силният отбор в Европа в момента, но ако има някой, който може да победи такъв съперник, това е Реал Мадрид“. Това обаче не е единственият му фокус, тъй като не забравя и Барселона. „За мен това, което предстои, е изключително важно, защото сме силно ангажирани както в Шампионската лига, така и в Ла Лига“.

