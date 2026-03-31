Засилват се слуховете за смяна на Арне Слот с Чаби Алонсо

Уволнението на Арне Слот от треньорския пост на Ливърпул изглежда неизбежно, като десетата загуба в Премиър лийг, този път с 1:2 срещу Брайтън,подпечата съдбата му. 47-годишният треньор не е бил уволнен веднага само заради слабото представяне на преките конкуренти в борбата за местата, даващи право на участие в Шампионската лига на УЕФА. Промяната обаче трябва да се случи най-късно в края на сезона, а желаният наследник вече е определен, гарантира "Bild". Това е Чаби Алонсо.

Бившият наставник на Реал Мадрид обаче не възнамерява да поема нов отбор в средата на сезона. Ливърпул от своя страна се готви за дълбока преструктуризация, която включва и напускането на нападателя Мохамед Салах в края на сезона, въпреки че египтянинът има договор до 2027 г.

Кризата с резултатите на Ливърпул е очевидна, като отборът е спечелил само четири точки в последните си четири мача от Премиър илйг. В момента на пето място, "червените" виждат квалификацията за Шампионската лига в риск, в истинска надпревара на костенурки. Астън Вила, на четвърто място, е с пет точки напред, но е спечелил само три точки в последните си четири мача. Челси, на шесто място и на точка от Ливърпул, също е спечелил само три от последните дванадесет възможни точки.

Арне Слот, наследникът на Юрген Клоп, се опитва да оправдае слабото представяне, омаловажавайки инвестицията от 500 милиона евро миналото лято, която включваше привличането на Флориан Виртц, Юго Екитике и Александър Исак. Треньорът твърди, че клубът е продал и играчи за над 300 милиона, като Луис Диас на Байерн, за да създаде място в състава. Истината обаче е, че Слот не успя да превърне групата от звезди в сплотен отбор.

В този контекст се появява името на Чаби Алонсо. Директорът на Ливърпул, Майкъл Едуардс, вече се опита да привлече испанеца през пролетта на 2024 г., но Алонсо отказа, за да се съсредоточи върху историческата кампания с Леверкузен. Според същия източник, Едуардс никога не е прекъсвал контакта, а агентът на Алонсо, Иняки Ибанес, наскоро потвърди наличието на конкретни предложения за бившия световен и европейски шампион.

Алонсо, който като играч спечели 18 титли, включително Шампионска лига с Ливърпул, е склонен да се завърне на "Анфийлд", но поставя условия. Треньорът настоява да има думата при планирането на състава, урок, научен от престоя му в Реал Мадрид, където неговите искания за централен нападател и централен полузащитник бяха игнорирани още преди да подпише.

Друг урок беше влизането му в Реал Мадрид в средата на сезона, за да участва в Световното клубно първенство, което той сметна за грешка. Загубата с 0:4 срещу ПСЖ в новия турнир на ФИФА го постави под незабавен натиск. Затова влизане в Ливърпул за финалната част на сезона е изключено, гарантира "Bild".

Завръщането на Алонсо се разглежда като голяма възможност за развитие на топ състав. В Леверкузен треньорът беше ключов за развитието на Флориан Виртц, превръщайки го в играч от световна класа. В Ливърпул Виртц вече е основната креативна фигура, а пристигането на неговия бивш ментор може да даде нов импулс както на играча, така и на отбора.

