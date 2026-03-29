Арбелоа промени практика на Чаби Алонсо в Реал Мадрид

Дори и намаленият състав във Валдебебас не промени плановете на Алваро Арбелоа. Без налични халфове и нападатели по време на паузата за националните отбори наставникът на Реал Мадрид реши да намали почивните дни в сравнение с тези, които даваше Чаби Алонсо. Цели 13 футболисти от първия отбор заминаха с националните си тимове. Към тях се присъединява и Тиаго Питарч, който вече е напълно интегриран в първия тим. Така Арбелоа може да разчита на едва седмина напълно здрави играчи, отбелязва “Марка”.

Към този списък трябва да се добавят и четирима контузени, които продължават своето възстановяване: Куртоа (разкъсване на предния прав бедрен мускул на десния крак), Родриго (скъсана предна кръстна връзка), Менди (мускулна травма на бицепса на десния крак) и Себайос (разкъсване на солеуса на десния крак). Последният вече е подновил частични тренировки с групата и може да се завърне в игра до няколко седмици.

Сред останалите в базата има и изненади. Лунин не получи повиквателна за Украйна, въпреки че участва в плейофите за Световното първенство, а Трент също не попадна в състава на Англия. Към тях се присъединяват Карвахал, който е извън списъка на Испания, но все още храни надежди за Мондиала, както и Карерас, Фран Гарсия и Асенсио, които също не получиха шанс. Положителната новина е свързана с Милитао, който се очаква да получи състезателни права веднага след паузата.

В крайна сметка Арбелоа разполага само със седем напълно готови футболисти във Валдебебас. Именно затова той реши да намали почивните дни и да увеличи натоварването: само два свободни дни в опит да възстанови интензивността и да подготви оставащите играчи за финалния етап от сезона. Подходът на Чаби Алонсо при подобни паузи беше различен. По време на прекъсванията през септември, октомври и ноември той даваше по три почивни дни на тези, които не бяха ангажирани с националните си отбори, като те се завръщаха в понеделник.

Това е модел, който Карло Анчелоти се опита да приложи в последния си сезон, но контузиите и натрупаните мачове му попречиха. Знаейки, че Световното клубно първенство ще закрие сезона, който можеше да принуди играчите му да изиграят близо 70 мача, планът на италианеца беше да даде почивка на националите след завръщането им, а останалите да натовари повече. Това обаче не се осъществи.

Същото се случва и с Арбелоа сега, когато наближава най-важната част от сезона. Затова той предпочете да увеличи работата на останалите, за да изравни силите. Сега, когато ключовият етап от кампанията е съвсем близо, Арбелоа избра обратния подход: да изстиска максимума от наличните футболисти, за да балансира натоварването и да поддържа отбора конкурентоспособен до края. Останалите в базата приеха предизвикателството и продължиха да работят усилено.