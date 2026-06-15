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Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
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Уилям Салиба поднови тренировки с Франция ден преди първия мач на “петлите” на Световното първенство, който е утре срещу Сенегал. Защитникът на Арсенал имаше проблеми с болки в гърба и пропусна последните занимания. Преди заминаването на тима за САЩ имаше притеснения за участието му на Мондиала.

Селекционерът Дидие Дешан и медицинският щаб обявиха, че проблемът не е толкова сериозен. На последната тренировка в Бостън Салиба отново не се включи в заниманието наравно със съотборниците си, но тренира за първи път, откакто тимът е в САЩ.

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Снимки: Imago

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