Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Мехди Тареми, който има 105 мача за националния отбор и беше част от състава на Иран на световните първенства през 2018 и 2022 г., коментира тежката обстановка около тима.

Рядко се е случвало отбор да пристигне на световно първенство, натоварен с толкова много политически багаж, колкото Иран. До тази седмица страната домакин, Съединените щати, беше във война с държавата.

Отборът се сблъска с визови проблеми и се наложи да премести базовия си лагер. Когато излязат на терена в Лос Анджелис в понеделник (вторник, 04:00 ч. българско време), те ще го направят под зоркия поглед на една от най-големите ирански диаспори в света.

В неделя беше обявено споразумение за прекратяване на военните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток. Това може да е намалило страховете от по-нататъшна ескалация, но напрежението остава високо.

„Този тип напрежение подкопава радостта от Световното първенство“, заяви нападателят Мехди Тареми. „Усетих напрежението още от първия момент, в който пристигнахме. То започна още преди да дойдем тук.“

След месеци на несигурност Иран премести своя базов лагер за Мондиала от Тусон, Аризона, в мексиканския граничен град Тихуана. Решението последва притеснения относно визите, сигурността и все по-напрегнатата политическа обстановка около участието на отбора.

Селекционерът на Иран, Амир Галеноей, заяви пред BBC, че сътресенията неизбежно са се отразили на подготовката.

„Без никакво съмнение, този тип поведение повлия на духа на футбола“, каза той. „Футболът трябва да обединява нации и култури. Той трябва да носи радост. Тези условия се отразиха на концентрацията ни, но се опитах да накарам играчите да се съсредоточат върху стратегията и представянето.“

Той добави, че отборът е пристигнал късно и е имал малко време за адаптация. „Но знам колко отдадени са тези играчи да се представят добре.“

Лос Анджелис често е наричан „Техеранджелис“ – факт, който предизвика усмивки както у играча, така и у треньора, когато беше споменат на пресконференцията. Много ирански американци ще се отправят към стадион SoFi в понеделник, където Иран ще открие кампанията си на Световното първенство срещу Нова Зеландия.

„Като футболисти на националния отбор, ние играем за всеки един иранец, независимо дали е в диаспората, или в Иран“, заяви Тареми. „Във всяка страна хората имат различни мнения. Ние сме тук, за да обединяваме хората и да носим радост. Всеки има право на своето мнение. Ние не се месим в политиката.“

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Снимки: Gettyimages