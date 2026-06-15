Ето няколко топ легенди без гол на световно първенство

Шведските звезди Александър Исак и Виктор Гьокереш откриха сметката си на световни първенства - нападателят на Ливърпул и този на Арсенал се разписаха в голеадата срещу Тунис. Любопитно е, че така те се наредиха пред голямата легенда Златан Ибрахимович. Бившата звезда на Аякс, Ювентус, Интер, Милан, Барселона, Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед има две участия на Мондиал - 2002 и 2006 г., но головете му на най-големият футболен форум са 0.

Има и други славни нападатели, които са играли на поне един световен шампионат, без да реализират гол. Такъв е Марко ван Бастен - трикратният носител на "Златната топка" завършва без попадение финалите в Италия през 1990 г. На "сухо" на Мондиал са още Сантиляна, Али Маккойст, Саво Милошевич, Луиш Фиго, Силвен Вилтор и др. Големи фигури като Джордж Бест, Йън Ръш, Ерик Кантона и Джордж Уеа пък никога не са имали възможност да търсят головете на световно.

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