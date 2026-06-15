Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Швеция
  3. Ето няколко топ легенди без гол на световно първенство

Ето няколко топ легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 1298
  • 2

Шведските звезди Александър Исак и Виктор Гьокереш откриха сметката си на световни първенства - нападателят на Ливърпул и този на Арсенал се разписаха в голеадата срещу Тунис. Любопитно е, че така те се наредиха пред голямата легенда Златан Ибрахимович. Бившата звезда на Аякс, Ювентус, Интер, Милан, Барселона, Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед има две участия на Мондиал - 2002 и 2006 г., но головете му на най-големият футболен форум са 0.

Има и други славни нападатели, които са играли на поне един световен шампионат, без да реализират гол. Такъв е Марко ван Бастен - трикратният носител на "Златната топка" завършва без попадение финалите в Италия през 1990 г. На "сухо" на Мондиал са още Сантиляна, Али Маккойст, Саво Милошевич, Луиш Фиго, Силвен Вилтор и др. Големи фигури като Джордж Бест, Йън Ръш, Ерик Кантона и Джордж Уеа пък никога не са имали възможност да търсят головете на световно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 168
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 1484
  • 1
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 3672
  • 8
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 1622
  • 0
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 492
  • 0
Ибрахимович: Швеция е различен отбор с Исак

Ибрахимович: Швеция е различен отбор с Исак

  • 15 юни 2026 | 11:17
  • 1308
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 15154
  • 25
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 10895
  • 13
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 10058
  • 17
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 36548
  • 43
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 18230
  • 21
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 3416
  • 4