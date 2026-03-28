Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

  • 28 март 2026 | 23:05
  • 519
  • 0
Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Ювентус и Душан Влахович се доближават до споразумение за нов договор, но все още не е проведена официална среща между всички страни, която е необходима преди подписването на какъвто и да е документ. Според "CalcioMercato" бащата на Влахович, Милош, е посетил сина си в Торино тази седмица. Среща с ръководството на клуба обаче не се е състояла, тъй като изпълнителният директор Дамиен Комоли е бил в чужбина по скаутски задачи и международни ангажименти. Поради тази причина разговорите за договора са останали в семейния кръг, като нова среща между всички заинтересовани страни се очаква да се проведе преди Великден.

Основните параметри на сделката вече са ясни и за двете страни. Ювентус няма да надхвърли структурата на заплатите, договорена при скорошното подновяване на контракта на Кенан Йълдъз. Това означава, че Влахович ще трябва да приеме намаление на възнаграждението си до 6-7 милиона евро нето на сезон, което е приблизително половината от настоящите му приходи. В замяна на това неговите представители настояват за значителен бонус при подписване, който да компенсира намалението на заплатата.

По отношение на продължителността на договора има съгласие – максимум три години, вероятно с опция в полза на клуба, което ще замени първоначално подписания петгодишен контракт.

Смята се, че самият Влахович е искрено отворен към идеята да остане в Юве. Ключова роля за промяната в нагласата му е изиграл откровен разговор с Лучано Спалети, който е уверил сръбския нападател, че ще има централна роля в атаката на отбора занапред.

Междувременно, информациите за интерес от страна на Барселона и клубове от Премиър лийг така и не са се превърнали в конкретни оферти. Единствено Милан е поддържал комуникация, без обаче да отправя реално предложение.

Тази липса на сериозни алтернативи засилва позицията на Ювентус в преговорите и може да се окаже решаваща. Подновяването на договора на Влахович би освободило и част от очаквания ограничен летен трансферен бюджет за подсилване на други позиции – практическо съображение, което прави сделката също толкова важна от стратегическа, колкото и от спортна гледна точка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

  • 28 март 2026 | 21:57
  • 744
  • 0
Милан няма да задържи Фюлкруг

  • 28 март 2026 | 21:57
  • 613
  • 2
Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

  • 28 март 2026 | 21:30
  • 421
  • 0
Унгария удари Словения в края

  • 28 март 2026 | 21:21
  • 607
  • 0
Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

  • 28 март 2026 | 20:58
  • 671
  • 0
Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

  • 28 март 2026 | 20:55
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 32405
  • 339
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 18036
  • 24
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 23466
  • 18
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 12707
  • 12
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 8931
  • 8
Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 23721
  • 9