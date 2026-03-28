Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Ювентус и Душан Влахович се доближават до споразумение за нов договор, но все още не е проведена официална среща между всички страни, която е необходима преди подписването на какъвто и да е документ. Според "CalcioMercato" бащата на Влахович, Милош, е посетил сина си в Торино тази седмица. Среща с ръководството на клуба обаче не се е състояла, тъй като изпълнителният директор Дамиен Комоли е бил в чужбина по скаутски задачи и международни ангажименти. Поради тази причина разговорите за договора са останали в семейния кръг, като нова среща между всички заинтересовани страни се очаква да се проведе преди Великден.

Основните параметри на сделката вече са ясни и за двете страни. Ювентус няма да надхвърли структурата на заплатите, договорена при скорошното подновяване на контракта на Кенан Йълдъз. Това означава, че Влахович ще трябва да приеме намаление на възнаграждението си до 6-7 милиона евро нето на сезон, което е приблизително половината от настоящите му приходи. В замяна на това неговите представители настояват за значителен бонус при подписване, който да компенсира намалението на заплатата.

По отношение на продължителността на договора има съгласие – максимум три години, вероятно с опция в полза на клуба, което ще замени първоначално подписания петгодишен контракт.

Смята се, че самият Влахович е искрено отворен към идеята да остане в Юве. Ключова роля за промяната в нагласата му е изиграл откровен разговор с Лучано Спалети, който е уверил сръбския нападател, че ще има централна роля в атаката на отбора занапред.

Междувременно, информациите за интерес от страна на Барселона и клубове от Премиър лийг така и не са се превърнали в конкретни оферти. Единствено Милан е поддържал комуникация, без обаче да отправя реално предложение.

Тази липса на сериозни алтернативи засилва позицията на Ювентус в преговорите и може да се окаже решаваща. Подновяването на договора на Влахович би освободило и част от очаквания ограничен летен трансферен бюджет за подсилване на други позиции – практическо съображение, което прави сделката също толкова важна от стратегическа, колкото и от спортна гледна точка.

