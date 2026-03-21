  Предлагат Диого Коща на Ювентус

Предлагат Диого Коща на Ювентус

Предлагат Диого Коща на Ювентус

Диого Коща е една от опциите за вратарския пост на Ювентус през следващия сезон, съобщава италианският вестник "Gazzetta Dello Sport". Привличането на португалския национал е предложено от агента Жорже Мендеш.

Според изданието, името на Диого Коща е било поставено на масата по време на преговорите между Жорже Мендеш и клуба от Торино относно евентуален трансфер на Бернардо Силва от Манчестър Сити. Така агентът работи по няколко преговорни фронта с италианския клуб.

Ювентус търси нов вратар и въпреки че Диого Коща е ценен, той се разглежда като алтернатива на приоритетни и по-икономични цели като Алисон от Ливърпул и Марко Карнезеки от Аталанта.

Същият източник посочва, че вратарят на Порто, който поднови договора си до 2030 г., би бил отворен за ново предизвикателство в едно от водещите европейски първенства. Ювентус изчислява, че трансферът може да струва между 45 и 50 милиона евро – сума, която се оценява от клуба, чието решение ще зависи от развитието на преговорите с другите цели за позицията.

Припомняме, че при неотдавнашното си подновяване на договора с Порто, откупната клауза на Диого Коща беше намалена от 75 на 60 милиона евро. Трябва да се отбележи също, че в Ювентус играе бившият играч на Порто Франсиско Консейсао и че двата клуба наскоро преговаряха за размяната на Жоао Марио за Алберто Коща, освен трансфера на крилото.

