Спалети: До края на сезона трябва да разпознаваме точните моменти, ще говорим с ръководството през паузата

  • 20 март 2026 | 18:25
Треньорът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Сасуоло на "Алианц Стейдиъм".

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

„Това, което е фундаментално, са решенията - също както в живота. Остават девет мача и в тях няма да е възможно винаги да играем по-добре от съперниците. Затова трябва да знаем как да разпознаем точния момент, за да постигнем резултат, който може да се окаже решаващ.

Все още имаме няколко играчи с леки проблеми, ще решим заедно днес и утре. Но ние винаги сме намирали различни решения от резервната скамейка", започна Спалети.

Наставникът на Ювентус отново се върна към отпадането от Шампионската лига: "Изоставаме от европейския футбол, защото сме извън Шампионската лига. Но обобщенията не са истината. Не сме по-слаби от Галатасарай, но моментите, в които бяхме с човек по-малко заради двете изгонвания, определиха елиминирането ни. Ето това е изборът на момента, епизодът. Не може да се стига до ситуации като тази в Удине в добавеното време, когато Гати изчистваше топките от наказателното поле."

Относно новия си договор треньорът отговори: "По време на паузата има по-малко стрес и повече време. От моя страна има пълна готовност да чуя какво има да ми каже ръководството."

За вратарския пост Спалети каза: "За мен и двамата ни вратари са в състояние да бъдат на върха. Според мен този необичаен период се отрази добре на Ди Грегорио, защото сега той разсъждава по различен начин. Видях го много решен. Когото и да избера, ще получа положителен отговор."

Снимки: Imago

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

  • 20 март 2026 | 17:21
  • 953
  • 1
От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 765
  • 0
Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

  • 20 март 2026 | 16:39
  • 1935
  • 0
Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 1086
  • 1
Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
  • 2603
  • 3
Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

  • 20 март 2026 | 16:01
  • 933
  • 0
Славия 0:0 Ботев

Славия 0:0 Ботев

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 9664
  • 27
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 1237
  • 0
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 11344
  • 36
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 45962
  • 161
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 11118
  • 17
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 23614
  • 12