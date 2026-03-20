Спалети: До края на сезона трябва да разпознаваме точните моменти, ще говорим с ръководството през паузата

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Сасуоло на "Алианц Стейдиъм".

„Това, което е фундаментално, са решенията - също както в живота. Остават девет мача и в тях няма да е възможно винаги да играем по-добре от съперниците. Затова трябва да знаем как да разпознаем точния момент, за да постигнем резултат, който може да се окаже решаващ.

Все още имаме няколко играчи с леки проблеми, ще решим заедно днес и утре. Но ние винаги сме намирали различни решения от резервната скамейка", започна Спалети.

Наставникът на Ювентус отново се върна към отпадането от Шампионската лига: "Изоставаме от европейския футбол, защото сме извън Шампионската лига. Но обобщенията не са истината. Не сме по-слаби от Галатасарай, но моментите, в които бяхме с човек по-малко заради двете изгонвания, определиха елиминирането ни. Ето това е изборът на момента, епизодът. Не може да се стига до ситуации като тази в Удине в добавеното време, когато Гати изчистваше топките от наказателното поле."

Относно новия си договор треньорът отговори: "По време на паузата има по-малко стрес и повече време. От моя страна има пълна готовност да чуя какво има да ми каже ръководството."

За вратарския пост Спалети каза: "За мен и двамата ни вратари са в състояние да бъдат на върха. Според мен този необичаен период се отрази добре на Ди Грегорио, защото сега той разсъждава по различен начин. Видях го много решен. Когото и да избера, ще получа положителен отговор."

