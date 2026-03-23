Защитник на Ювентус е сред набелязаните от Барселона

Барселона проявява интерес към крайния защитник на Ювентус Андреа Камбиазо, съобщават медиите в Италия. Испанският шампион търси универсален бранител, способен да играе и на двата фланга. 26-годишният италианец, който от дълго време е следен от каталунците заради стила си на игра, отговаря на всички критерии на Барса.

Договорът му с Ювентус е до 30 юни 2029 година. Камбиазо е смятан за ключов играч за отбора след назначаването на треньора Лучано Спалети, допълва БТА.

“Бианконерите” обаче го оценяват на повече от 50 милиона евро и оферти за по-малко няма да бъдат разглеждани от страна на ръководството. Това със сигурност би било проблем за Барселона.