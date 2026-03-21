Ювентус 0:0 Сасуоло, начало на мача

Ювентус и Сасуоло играят при 0:0 в мач от 30-ия кръг на Серия А.

"Старата госпожа" няма право на повече грешки в битката за топ 4, като при успех днес временно може да измести сензацията Комо от четвъртата позиция. Момчетата на Сеск Фабрегас утре играят със запътилия се към втория ешелон тим на Пиза, така че загуба на точки от страна на "бианконерите" срещу новаците може да има фатален характер.

Другите преки конкуренти също взеха мачовете си от кръга, което още повече задължи селекцията на Лучано Спалети да търси максимума срещу Сасуоло.

Още вчера шампионът Наполи откри кръга на Ботуша с победа над Каляри като гост с минималното 1:0, докато по-рано днес Милан също стигна до труден успех над Торино като домакин с 3:2.

Самият Сасуоло пък изглежда изключително коварен съперник, тъй като новаците в елита осем кръга преди края на шампионата на практика не се борят за нищо. Зелено-черните изостават на цели 13 точки от зона "Европа", но и водят с 11 пункта над "опасната зона", което ги постявя в удобната позиция на "златната среда".

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Ювентус: 1. Матия Перин, 15. Пиер Калюлю, 3. Бремер, 6. Лойд Кели, 27. Андреа Камбиазо, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 7. Франсиско Консейсао, 22. Уестън Маккени, 10. Кенан Йълдъз, 13. Жереми Бога

Старши треньор: Лучано Спалети



Сасуоло: 49. Ариянет Мурич, 6. Себастиан Валукиевич, 21. Джей Идзес, 80. Тарик Мухаремович, 23. Улисес Гарсия, 40. Астер Вранкс, 90. Исмаел Коне, 10. Доменико Берарди, 50. Дарил Бакола, 7. Кристиан Волпато, 99. Андреа Пинамонти

Старши треньор: Фабио Гросо



НАЧАЛО: 21 март 2026 г. (събота) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Алианц Стейдиъм", Торино

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Матео Маркети