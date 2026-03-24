От Ювентус вече преговарят със защитник на Реал Мадрид

От Ювентус са започнали разговори с представители на бранителя на Реал Мадрид Антонио Рюдигер, съобщава “Тутоспорт”. Наставникът на “бианконерите” Лучано Спалети е голям фен на играча и има огромно желание да го има в състава си за следващата кампания. Двамата работиха заедно в Рома между 2015 и 2017 година, а германският бранител записа общо 54 двубоя с екипа на “вълците” под ръководството на специалиста. Бившият селекционер силно вярва, че Рюдигер може да донесе така нужния опит в центъра на защитата, който да помогне на отбора. От Ювентус дори били готови да предложат контракт за три години и заплата в размер на около 5 милиона евро на играча.

Самият футболист има договор само до края на настоящата кампания с Реал Мадрид и до момента не е получавал предложение за неговото удължаване. Най-вероятната причина за това е все по-честите проблеми с контузии на германския защитник. 33-годишният футболист е записал едва 18 мача през този сезон именно поради различни травми. Различни информации в пресата твърдят, че от Ливърпул и Манчестър Юнайтед също следят ситуацията около Рюдигер, но в момента не са предприели никакви ходове.

Снимки: Gettyimages