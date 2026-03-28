Милан няма да задържи Фюлкруг

  • 28 март 2026 | 21:57
Ръководството на Милан изглежда е взело решение да върне Никлас Фюлкруг на Уест Хам след края на сезона. „Росонерите“ вече са започнали търсенето на нов нападател, въпреки че откупната клауза на германеца е едва 5 милиона евро.

Фюлкруг пристигна под наем през януари като спешна мярка заради сериозните проблеми с контузени играчи в атаката на Милан, но не успя да окаже очакваното въздействие. Травма в стъпалото възпрепятства представянето му, а само 1 гол в 14 мача, за общо 429 минути игра, не е успял да промени мнението на ръководството.

Според трансферния журналист Матео Морето, цитиран от "CalcioMercato", Милан от самото начало е разглеждал сделката като чист наем. Опцията за закупуване е била предвидена да бъде активирана единствено при изключителен принос от страна на играча. Такъв принос обаче липсваше. Въпреки изключително ниската откупна клауза, която е необичайно скромна предвид факта, че договорът на Фюлкруг с Уест Хам е до юни 2028 г., клубът не е готов да я упражни.

„Росонерите“ вече са възложили на скаутското си звено да намери нападател с подобни физически характеристики за летния трансферен прозорец.

Що се отнася до самия Фюлкруг, завръщане в Лондон изглежда най-вероятният сценарий в краткосрочен план. Все пак не е изключена и възможността за трансфер обратно в Германия в по-далечно бъдеще, особено ако бившият му клуб Шалке 04 спечели промоция за Бундеслигата. Краткият му престой в Серия "А" ще бъде запомнен като период, в който кариерата му така и не успя да набере скорост.

Снимки: Gettyimages

