Халф на Милан: Сякаш съм гледал на футбола по определен начин години наред, а сега възприетието ми се променя

Френският халф на Милан Юсуф Фофана разказа колко много се е променила играта му под ръководството на наставника на тима Масимилиано Алегри, който промени ролята му на терена през този сезон.

“Промяната на позицията не е непременно това, което може да си мислите. През първата ми година в клуба научих доста от тактическа гледна точка. Преди това бях по-инстинктивен играч, а сега съм по-дисциплиниран. Опитвам се по-добре да спазвам тактическите указания и да разчитам играта. Старая се да правя това, от което има нужда отборът. Не става въпрос само да печеля обратно топката. Също така трябва да знаеш как да градиш играта, да помагаш на твоите съотборници и да си добре позициониран. Аз съм на разположение на отбора. Ако треньорът каже нещо, аз съм там за него. Ако спонтанно кажа: “Мога да правя и други неща”, а те ми позволят, ще им ги покажа, това е. Правя стъпка напред в кариерата ми с италиански гранд, а никой не ме вижда. Нямам нужда от признание, не съм от играчите, които си търсят потупване по рамото.

🗣️ Fofana spoke to @lequipe: On his new role at Milan: "It’s as if for years I’ve seen football in a certain way, and now my perception is changing because I no longer see the pitch from the same angle, I don’t have the same reference points." pic.twitter.com/dbB2vpARz2 — Milan Posts (@MilanPosts) March 17, 2026

Сякаш съм гледал на футбола по определен начин години наред, а сега възприятието ми се променя. Вече не виждам терена от същата гледна точка, нито ориентирите ми са същите. Например преди бях пред защитата и знаех, че имах двама играчи зад мен - един диагонално отдясно и още един отляво. Без да гледам, можех да подавам в тези зони. Сега е напълно различно и играя като десен халф. Когато не владеем топката, аз съм доста напред, почти като нападател. Когато топката е при нас, аз се намествам между линиите, а преди търсех тези играчи. Дали сезонът е позитивен? Статистиката играе роля, а аз мога да бъда много по-ефективен. Може да съм вкарал един гол и да съм направил четири асистенции през сезона, като бих ви казал, че е добър за мен. Но ако погледна по-нататък, предстои Световно първенство, а не съм убеден дали се очаква да играя на тази позиция.

🗣️ Fofana spoke to @lequipe: "Before, when I played in front of the defense, I knew I had two players behind me one diagonally on the right and one on the left. Now it’s completely different. I play as a right-sided midfielder." pic.twitter.com/bjSNd8ldiL — Milan Posts (@MilanPosts) March 17, 2026

Да, сега манталитетът ми е различен. Преди бях по-фаталистичен. Днес обаче не мисля така: трябва да отидеш и да получиш нещата. Сега работя повече върху анализа и се опитвам да разбирам нещата по-добре. Слушам треньорите повече и съм станал по-взискателен към себе си. Не искам да седя пред телевизора и да казвам: “Уау, той е страхотен”, а когато съм на терена, да не се опитвам да правя същото. Наистина ми омръзна да чувам: “ОК, той е чудесен, прави това и онова”. Нека просто да го направим! Имаме невероятна възможност, така че нека опитаме! Не казвам, че трябва да опитваме невъзможни неща. Но не искам да кажа: “Не се опитвам”, защото ме е страх да се проваля. Би било сбъдната мечта да играя на Мондиала. Да, искам да отида, но ще ми трябва виза (смее се - б.р.). Отначало бях разочарован, когато не получавах повиквателни, чудейки си защо нямах такива. След това си помислих: “ОК, Юсуф, има толкова много добри футболисти на твоята позиция. Първо трябва да се представям добре за клуба ми и да приключа сезона по-добре, отколкото го започнах. Възможностите ще дойдат и всичко зависи от мен”, сподели Фофана в интервю за “Екип”.

🗣️ Fofana spoke to @lequipe: World Cup dream: "Playing in a World Cup would be a dream. Yes, I want to go, but I’ll have to earn my visa (laughs). The France coach hasn’t called me up for a while? At first it hurt and I wondered why. Then I told myself: ‘Okay Youssouf, there are… pic.twitter.com/guhX2q1L7Q — Milan Posts (@MilanPosts) March 17, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages