Съставите на Милан и Торино, Фюлкруг води атаката на "росонерите"

Милан приема Торино в среща от 30-ия кръг на Серия А. “Росонерите” се озоваха на трета позиция зад Наполи, след като вчера тимът на Антонио Конте записа четвърти пореден успех. Отборът на Масимилиано Алегри спечели дербито с Интер преди две седмици, но допусна загуби от Лацио и Парма и изостава с осем точки от “нерадзурите”. Торино е на шест точки над зоната на изпадащите, но спечели два от последните си три мача.
Милан е без контузения Рафаел Леао и поради тази причина Никлас Фюлкруг ще води атаката, а Кристиан Пулишич ще му помага. Сантиаго Хименес може да запише първи мач от октомври, тъй като е на пейката. Адриен Рабио се завръща след наказание и ще си партнира с Лука Модрич в средата на терена. Давиде Бартезаги е възстановен и заменя Первис Еступинан.
